请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Dserg
本指标在一条水平线上搜索4个分形. 每四个最接近 (水平方向) 的分形做为一个水平. 窗口中计算 Nbars 个柱. 窗口的初始转换使用指标的 Nfirst 参数设定. 分形水平的最小距离可以设置.
输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input int Nbars_=150; //搜索水平的窗口宽度 input int Nfirst=0; //窗口的转换柱数 input double minDiff=300.0; //水平间的最小距离点数 input int minBars=5; //分形间的最小距离柱数
如果计算窗口中的柱数多于200计算指标可能需要半分钟!但是尽管指标有些缓慢, 它在工作中非常成功.
本指标首先于2010年2月23日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
类似主题的链接 https://www.mql5.com/ru/forum/124080
图1 Dserg-PPZ 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1476
RoundPriceAlert
本指标提供了价格整数关口的信号ExTrend
本通道由两条趋势线形成, 趋势线是由最近两个分形的最高价和最低价构成的.
MaxMinRange
定义当前市场状态的两个直方图Range
Range (范围) 指标计算范围扩大的指数并显示当前柱的价格变化范围