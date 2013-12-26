真实作者:

Dserg

本指标在一条水平线上搜索4个分形. 每四个最接近 (水平方向) 的分形做为一个水平. 窗口中计算 Nbars 个柱. 窗口的初始转换使用指标的 Nfirst 参数设定. 分形水平的最小距离可以设置.

输入参数:

input int Nbars_= 150 ; input int Nfirst= 0 ; input double minDiff= 300.0 ; input int minBars= 5 ;

如果计算窗口中的柱数多于200计算指标可能需要半分钟!但是尽管指标有些缓慢, 它在工作中非常成功.

本指标首先于2010年2月23日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

类似主题的链接 https://www.mql5.com/ru/forum/124080



图1 Dserg-PPZ 指标