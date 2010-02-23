Описание:

Индикатор ищет 4 фрактала, располагающихся на одной горизонтальной линии. Четыре наиболее близко расположенных (по горизонтали) четвёрки фракталов выводятся как уровни. Для поиска используется окно в Nbars баров. Начальное смещение окна задаётся параметром Nfirst. Также можно задавать минимальное расстояние между уровнями или фракталами. Расчёт индикатора может занять до полуминуты при количестве баров в окне подсчёта больше 200.