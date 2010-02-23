CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

PPZ Levels - индикатор для MetaTrader 4

Сергей
Просмотров:
10589
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Индикатор ищет 4 фрактала, располагающихся на одной горизонтальной линии. Четыре наиболее близко расположенных (по горизонтали) четвёрки фракталов выводятся как уровни. Для поиска используется окно в Nbars баров. Начальное смещение окна задаётся параметром Nfirst. Также можно задавать минимальное расстояние между уровнями или фракталами. Расчёт индикатора может занять до полуминуты при количестве баров в окне подсчёта больше 200.

!_SynchCharts !_SynchCharts

Скрипт для упрощения визуального мультивалютного анализа

Анализ трендов Анализ трендов

Индикатор анализирует последние 100 трендов и показывает размер, средний объем и скорость изменения цены каждого тренда.

Multi Moving Average v2 Multi Moving Average v2

Multi Moving Average v2 - это индикатор, отображающий в подокне графика информацию о четырех Скользящих Средних с разными периодами усреднения и с разных TimeFrame'ов.

MA without consolidation problem MA without consolidation problem

Moving Average weak point is consolidation false signals. The indicator gives buy/sell signals using moving average, but it won't give any false signals in consolidation.