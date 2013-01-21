Реальный автор:

Dserg

Индикатор ищет 4 фрактала, располагающихся на одной горизонтальной линии. Четыре, наиболее близко расположенных (по горизонтали) четвёрки фракталов выводятся как уровни. Для поиска используется окно в Nbars баров. Начальное смещение окна задаётся входным параметром индикатора Nfirst. Также можно задавать минимальное расстояние между уровнями или фракталами.

Входные параметры:

input int Nbars_= 150 ; input int Nfirst= 0 ; input double minDiff= 300.0 ; input int minBars= 5 ;

Расчёт индикатора может занять до полуминуты при количестве баров в окне подсчёта больше 200! Но не смотря на медлительность индикатора, он является довольно перспективным и успешным в работе.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.02.2010.

Обсужение разработки велось в ветке https://www.mql5.com/ru/forum/124080

Рис.1 Индикатор Dserg-PPZ