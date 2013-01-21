Ставь лайки и следи за новостями
Dserg-PPZ - индикатор для MetaTrader 5
- 4599
Реальный автор:
Dserg
Индикатор ищет 4 фрактала, располагающихся на одной горизонтальной линии. Четыре, наиболее близко расположенных (по горизонтали) четвёрки фракталов выводятся как уровни. Для поиска используется окно в Nbars баров. Начальное смещение окна задаётся входным параметром индикатора Nfirst. Также можно задавать минимальное расстояние между уровнями или фракталами.
Входные параметры:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input int Nbars_=150; //Ширина окна, в котором ищутся уровни input int Nfirst=0; //Смещение правого бара для окна input double minDiff=300.0; //Минимальное расстояние между уровнями в пунктах input int minBars=5; //Минимальное расстояние между фракталами в барах
Расчёт индикатора может занять до полуминуты при количестве баров в окне подсчёта больше 200! Но не смотря на медлительность индикатора, он является довольно перспективным и успешным в работе.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.02.2010.
Обсужение разработки велось в ветке https://www.mql5.com/ru/forum/124080
Рис.1 Индикатор Dserg-PPZ
