Индикаторы

Dserg-PPZ - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
4599
(17)
Реальный автор:

Dserg

Индикатор ищет 4 фрактала, располагающихся на одной горизонтальной линии. Четыре, наиболее близко расположенных (по горизонтали) четвёрки фракталов выводятся как уровни. Для поиска используется окно в Nbars баров. Начальное смещение окна задаётся входным параметром индикатора Nfirst. Также можно задавать минимальное расстояние между уровнями или фракталами.

Входные параметры:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input int Nbars_=150; //Ширина окна, в котором ищутся уровни
input int Nfirst=0; //Смещение правого бара для окна
input double minDiff=300.0; //Минимальное расстояние между уровнями в пунктах 
input int minBars=5; //Минимальное расстояние между фракталами в барах 

Расчёт индикатора может занять до полуминуты при количестве баров в окне подсчёта больше 200! Но не смотря на медлительность индикатора, он является довольно перспективным и успешным в работе.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  23.02.2010. 

Обсужение разработки велось в ветке https://www.mql5.com/ru/forum/124080  

Рис.1 Индикатор Dserg-PPZ

