Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
DiNapoli Stochastic - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1692
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
LenIFCHIK
El indicador Estocástico de DiNapoli se basa en el estocástico tradicional de Lane que se incluye con MetaTrader 5. El Estocástico de DiNapoli muestra unas indicaciones más suaves y por tanto con menos señales falsas si se compara con el oscilador tradicional. El indicador está escrito de acuerdo con la descripción que se ofrece en el libro de Joe Dinapoli "Trading With DiNapoli Levels".
El método de suavizado de este oscilador permite filtrar la mayor parte del "ruido" dentro del movimiento del precio.
El indicador Estocástico de DiNapoli puede utilizarse en estrategias orientadas al estocástico estandard. Sin embargo, el tener un suavizado mayor puede provocar la pérdida de algunas señales. Se recomienda complementar con cualquier indicador de tendencia para utilizar este indicador de una forma más efectiva y para el filtrado de sus señales.
Fig.1 Indicador Esotcástico de DiNapoli
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1467
Indicador que dibuja posible líneas de soporte y resistencia teniendo en cuenta clusters de fractalesRoundPriceAlert
Indicador que da señales en valores redondos del precio
Conjunto de niveles de soporte y resistencia dinámicos utilizando el indicador ATR y niveles de Fibo.One Cancel Other(s)
Script funcional imitando One Cancel Other. Cuando se dispara una orden, se eliminan las demás.