Autor real:

LenIFCHIK

El indicador Estocástico de DiNapoli se basa en el estocástico tradicional de Lane que se incluye con MetaTrader 5. El Estocástico de DiNapoli muestra unas indicaciones más suaves y por tanto con menos señales falsas si se compara con el oscilador tradicional. El indicador está escrito de acuerdo con la descripción que se ofrece en el libro de Joe Dinapoli "Trading With DiNapoli Levels".

El método de suavizado de este oscilador permite filtrar la mayor parte del "ruido" dentro del movimiento del precio.

El indicador Estocástico de DiNapoli puede utilizarse en estrategias orientadas al estocástico estandard. Sin embargo, el tener un suavizado mayor puede provocar la pérdida de algunas señales. Se recomienda complementar con cualquier indicador de tendencia para utilizar este indicador de una forma más efectiva y para el filtrado de sus señales.



Fig.1 Indicador Esotcástico de DiNapoli