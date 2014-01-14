Participe de nossa página de fãs
Dserg-PPZ - indicador para MetaTrader 5
- 1841
Autor real:
Dserg
O indicador busca por 4 fractais localizados em uma da linhas horizontais. São localizados os quatro fractais mais perto da linha horizontal. A janela de barras Nbars é usado para o cálculo. O deslocamento inicial da janela é definida nos parâmetros de entrada do indicador Nfirst. A distância mínima entre os níveis ou dos fractais podem ser definidos.
Parâmetros de entrada:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input int Nbars_=150; //A largura da janela em que os níveis são pesquisados input int Nfirst=0; //Deslocamento da barra direita para a janela input double minDiff=300.0; //Distância mínima entre os níveis em pontos input int minBars=5; //Distância mínima entre os fractais em barra
O Cálculo do indicador pode chegar até a meio minuto com um número de barras maior que 200 na janela! Mas, apesar da lentidão do indicador, é bastante promissor e bem sucedido no trabalho.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 23.02.2010.
Links para assuntos semelhantes https://www.mql5.com/ru/forum/124080
Fig.1 Indicador Dserg-PPZ
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1476
