Dserg-PPZ - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Dserg

O indicador busca por 4 fractais localizados em uma da linhas horizontais. São localizados os quatro fractais mais perto da linha horizontal. A janela de barras Nbars é usado para o cálculo. O deslocamento inicial da janela é definida nos parâmetros de entrada do indicador Nfirst. A distância mínima entre os níveis ou dos fractais podem ser definidos.

Parâmetros de entrada:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input int Nbars_=150; //A largura da janela em que os níveis são pesquisados
input int Nfirst=0; //Deslocamento da barra direita para a janela
input double minDiff=300.0; //Distância mínima entre os níveis em pontos 
input int minBars=5; //Distância mínima entre os fractais em barra 

O Cálculo do indicador pode chegar até a meio minuto com um número de barras maior que 200 na janela! Mas, apesar da lentidão do indicador, é bastante promissor e bem sucedido no trabalho.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 23.02.2010. 

Links para assuntos semelhantes https://www.mql5.com/ru/forum/124080

Fig.1 Indicador Dserg-PPZ

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1476

