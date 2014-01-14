Autor real:

Dserg

O indicador busca por 4 fractais localizados em uma da linhas horizontais. São localizados os quatro fractais mais perto da linha horizontal. A janela de barras Nbars é usado para o cálculo. O deslocamento inicial da janela é definida nos parâmetros de entrada do indicador Nfirst. A distância mínima entre os níveis ou dos fractais podem ser definidos.

Parâmetros de entrada:

input int Nbars_= 150 ; input int Nfirst= 0 ; input double minDiff= 300.0 ; input int minBars= 5 ;

O Cálculo do indicador pode chegar até a meio minuto com um número de barras maior que 200 na janela! Mas, apesar da lentidão do indicador, é bastante promissor e bem sucedido no trabalho.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 23.02.2010.

Fig.1 Indicador Dserg-PPZ