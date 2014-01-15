CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

RoundPriceAlert - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1153
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Se ha demostrado estadísticamente que el mercado reacciona con mucha frecuencia a los cambios en "niveles redondos" del precio. Psicológicamente, el ser humano está predispuesto a realizar cambios cuando algo se aproxima a un número redondos. Por ejemplo, empezar a perder peso el lunes, dejar de fumar a partir del día 20, cerrar una transacción a 1.6000.

El indicador RoundLevels se ha desarrollado para esta situación. Da señales fijando "los niveles redondos" del precio en todo el rango histórico de cotizaciones para el par de divisas seleccionado.

El indicador puede enviar las siguientes señales:

  • Señal acústica;
  • Alerta;
  • Mensaje push a un smartphone;
  • Mensaje por email a un buzon de correo.

Los siguientes parámetros del indicador están a disposición del trader para controlar las señales:

//+--------------------------------------+
//|  PARAMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR |
//+--------------------------------------+
input bool On_Push = false;                        //mensajes push
input bool On_Email = false;                       //email
input bool On_Alert = true;                        //alerta
input bool On_Play_Sound = false;                  //señal acústica
input string NameFileSound = "expert.wav";          //nombre de la señal acústica
input string  CommentSirName="RoundPriceAlert: ";    //parte inicial de la alerta-comentario
input uint RoundDigits=3;                         //número de ceros en los dígitos
input uint SignalPause=5;                         //intervalo en minutos entre señales

Imagen:

Fig.1 Alerta usando el indicador RoundPriceAlert

Fig.1 Alerta usando el indicador RoundPriceAlert 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1475

ExTrend ExTrend

Canal formado por dos líneas de tendencia dibujadas con los máximos y los mínimos de los dos últimos fractales

MaxMinRange MaxMinRange

Dos histogramas para definir la situación actual del mercado

Dserg-PPZ Dserg-PPZ

Indicador que dibuja posible líneas de soporte y resistencia teniendo en cuenta clusters de fractales

DiNapoli Stochastic DiNapoli Stochastic

Un estocático más suave, tomado del libro de Joe Dinapoli "Trading With DiNapoli Levels"