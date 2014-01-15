Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Se ha demostrado estadísticamente que el mercado reacciona con mucha frecuencia a los cambios en "niveles redondos" del precio. Psicológicamente, el ser humano está predispuesto a realizar cambios cuando algo se aproxima a un número redondos. Por ejemplo, empezar a perder peso el lunes, dejar de fumar a partir del día 20, cerrar una transacción a 1.6000.
El indicador RoundLevels se ha desarrollado para esta situación. Da señales fijando "los niveles redondos" del precio en todo el rango histórico de cotizaciones para el par de divisas seleccionado.
El indicador puede enviar las siguientes señales:
- Señal acústica;
- Alerta;
- Mensaje push a un smartphone;
- Mensaje por email a un buzon de correo.
Los siguientes parámetros del indicador están a disposición del trader para controlar las señales:
//+--------------------------------------+ //| PARAMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR | //+--------------------------------------+ input bool On_Push = false; //mensajes push input bool On_Email = false; //email input bool On_Alert = true; //alerta input bool On_Play_Sound = false; //señal acústica input string NameFileSound = "expert.wav"; //nombre de la señal acústica input string CommentSirName="RoundPriceAlert: "; //parte inicial de la alerta-comentario input uint RoundDigits=3; //número de ceros en los dígitos input uint SignalPause=5; //intervalo en minutos entre señales
Imagen:
Fig.1 Alerta usando el indicador RoundPriceAlert
