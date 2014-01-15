Descripcion:

El indicador FiboBands elaborado sobre la base del mismo principio que el trazadode las BB. Sin embargo dada la modificación del indicador utiliza el Average True Range (Rango Verdadero Promedio) en lugar de una desviación estándar.

Líneas externas del indicador de FiboBands son recibidas por extensiones de Fibo de 1.618, 2.618 y 4.326.

Por lo tanto, la versión dada no permite trade en el retroceso, pero si para trabajar con el avance de estos límites, estableciendo objetivos para el movimiento de precio.

FiboBands es un indicador con buen gráfico que puede servir como un indicador de canal para estrategias de avance y retroceso. It is also possible to use it to search strong support and resistance levels.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Series de precio promedio para los cálculos intermedios sin utilizar bufers adicionales".

Fig.1 El indicador FiboBands