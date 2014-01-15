CodeBaseSecciones
ExTrend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1404
(18)
Publicado:
Actualizado:
extrend.mq5 (13.28 KB) ver
Autor real:

Alex Sidd (Executer)

Este indicador es el desarrollo de la idea del indicador FractalLines.

Solo se dibujan las dos líneas correspondientes al fractal acutal en el máximo y el mínimo de los dos últimos fractales. En la ventana adicional se indica el ángulo de inclinación de las lineas fractales superior e inferior. Si el ángulo es igual a cero, la línea es paralela al eje horizontal. Un valor positivo indica inclinación hacia arriba, un valor negativo - inclinación hacia abajo.

El indicador está optimizado para el periodo H4.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 22.12.2006.

Fig.1 Indicador ExTrend

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1471

