ExTrend - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Alex Sidd (Executer)
Este indicador es el desarrollo de la idea del indicador FractalLines.
Solo se dibujan las dos líneas correspondientes al fractal acutal en el máximo y el mínimo de los dos últimos fractales. En la ventana adicional se indica el ángulo de inclinación de las lineas fractales superior e inferior. Si el ángulo es igual a cero, la línea es paralela al eje horizontal. Un valor positivo indica inclinación hacia arriba, un valor negativo - inclinación hacia abajo.
El indicador está optimizado para el periodo H4.
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 22.12.2006.
Fig.1 Indicador ExTrend
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1471
