Wirklicher Autor:

Dserg

Der Indikator sucht 4 Fraktale, die sich auf einer der horizontalen Linien befinden. Die vier nächsten (horizontal) Fraktalen werden zu einer Linie. Ein Fenster mit N-Bars ist die Berechnungsgrundlage. Ein horizontaler Versatz des Fensters kann über den Eingabeparameter Nfirst bestimmt werden. Der minimale Abstand zwischen den Linien oder den Fraktalen kann auch eingestellt werden kann.

Eingabe Parameter:

input int Nbars_= 150 ; input int Nfirst= 0 ; input double minDiff= 300.0 ; input int minBars= 5 ;

Berechnung des Indikator von mehr als 200 Bars kann bis zu einer halben Minute dauern! Aber trotz der Langsamkeit des Indikators ist er recht viel versprechend und erfolgreich.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 23.02.2010.

Links to the similar subjects https://www.mql5.com/ru/forum/124080



Abb.1 Der Dserg-PPZ Indikator