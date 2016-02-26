CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

OrderExample - Asesor Experto para MetaTrader 5

Publicado por:
Roberto Jacobs
Visualizaciones:
869
Ranking:
(22)
Publicado:
OrderExample.mq5 (14.9 KB) ver
El asesor se basa en el ejemplo de OrderSendAsync(), mostrado en la guía de MQL5.

  • El asesor envía una solicitud comercial usando la función OrderSendAsync().
  • Muestra el procesamiento de los eventos comerciales con el uso de la función-manejador OnTrade().
  • Los parámetros del asesor permiten establecer el "número mágico" (ID única del experto).

Propiedades del asesor

EURJPYH1-OrderExample-EA

BB_OsMA BB_OsMA

Indicador OsMA en forma de esferoides, la desviación se muestra como líneas ascendentes o descendentes.

PricePercentRange PricePercentRange

El indicador calcula el movimiento del precio basándose en el tanto por ciento de High y Low en 100 barras.

CCI_On_StepChannel_HTF CCI_On_StepChannel_HTF

Indicador CCI_On_StepChannel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

TripleBolling_Modified TripleBolling_Modified

El indicador dibuja tres pares de franjas de Bollinger.