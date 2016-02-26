Mira cómo descargar robots gratis
OrderExample - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Roberto Jacobs
- Visualizaciones:
- 869
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
El asesor se basa en el ejemplo de OrderSendAsync(), mostrado en la guía de MQL5.
- El asesor envía una solicitud comercial usando la función OrderSendAsync().
- Muestra el procesamiento de los eventos comerciales con el uso de la función-manejador OnTrade().
- Los parámetros del asesor permiten establecer el "número mágico" (ID única del experto).
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/14733
