OrderExample - Experte für den MetaTrader 5
- Roberto Jacobs
- 752
Dieser OrderExample Expert Advisor basiert auf dem OrderSendAsync() Beispiel in der MQL5 Referenz.
- Der Expert Advisor sendet Tradeanfragen mittels der OrderSendAsync() Funktion.
- Zeigt das Handling von Trading-Events mit Hilfe der OnTrade() Handler Funktion.
- Die Expert Advisor Parameter erlauben die Einstellung einer Magic Number (eindeutige Experten ID).
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14733
