Veröffentlicht:
Roberto Jacobs
Ansichten:
752
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Dieser OrderExample Expert Advisor basiert auf dem OrderSendAsync() Beispiel in der MQL5 Referenz.

  • Der Expert Advisor sendet Tradeanfragen mittels der OrderSendAsync() Funktion.
  • Zeigt das Handling von Trading-Events mit Hilfe der OnTrade() Handler Funktion.
  • Die Expert Advisor Parameter erlauben die Einstellung einer Magic Number (eindeutige Experten ID).

OrderExample-EA-Eigenschaften

EURJPYH1-OrderExample-EA

