Der Indikator zeichnet den Stufenkanal basierend auf der Volatilität.

Volatility_Step_Channel Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der klassische CCI Indikator der den typischen Preis des gleitenden Durchschnitts als Datenquelle verwendet. Diese Version des Indikators verwendet die Durchschnittslinie des Volatility Step Channel Indikator.

Der CCI_On_StepChannel mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.