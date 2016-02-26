Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
TripleBolling_Modified - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Rudinei Felipetto
- Visualizaciones:
- 1032
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
El indicador dibuja tres pares de franjas de Bollinger. Los valores de la desviación estándar son 2, 3, y 4, respectivamente.
Ha sido modificado para tener en cuenta todos los parámetros de las franjas de Bollinger.
Podrá encontrar la descripción completa con ilustraciones en el post original del autor aquí.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/14747
Indicador CCI_On_StepChannel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.OrderExample
El asesor envía una solicitud comercial usando la función OrderSendAsync().
Tres canales Envelopes, construidos sobre una media móvil con diferentes valores de desviación, realizados en forma de nube.XEnvelopes3_HTF
Indicador XEnvelopes3 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.