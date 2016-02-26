Autor real:

Sergey Porphiryev

El indicador dibuja tres pares de franjas de Bollinger. Los valores de la desviación estándar son 2, 3, y 4, respectivamente.

Ha sido modificado para tener en cuenta todos los parámetros de las franjas de Bollinger.

Podrá encontrar la descripción completa con ilustraciones en el post original del autor aquí.