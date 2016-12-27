Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
OrderExample - expert para MetaTrader 5
- Roberto Jacobs
- 1176
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor OrderExample é baseado no Exemplo de Referência em MQL5 da função OrderSendAsync().
- O Expert Advisor envia solicitações de negociação utilizando a função OrderSendAsync().
- Ele exibe a manipulação de eventos de negociação utilizando a função do manipulador OnTrade().
- É possível definir nos parâmetros do EA o Magic Number (ID único do Expert).
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/14733
