Experts

OrderExample - expert para MetaTrader 5

Publicado por:
Roberto Jacobs
Visualizações:
1176
Avaliação:
(22)
Publicado:
Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor OrderExample é baseado no Exemplo de Referência em MQL5 da função OrderSendAsync().

  • O Expert Advisor envia solicitações de negociação utilizando a função OrderSendAsync().
  • Ele exibe a manipulação de eventos de negociação utilizando a função do manipulador OnTrade().
  • É possível definir nos parâmetros do EA o Magic Number (ID único do Expert).

OrderExample-EA-properties

EURJPYH1-OrderExample-EA

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/14733

