Indicadores

PricePercentRange - indicador para MetaTrader 5

Roberto Jacobs
Visualizaciones:
1266
Ranking:
(23)
Publicado:
Descargar ZIP
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador para MetaTrader 5 que calcula el movimiento del precio basándose en el tanto por ciento de High y Low en 100 barras.

EURJPYH1-PricePercentRange

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/14668

