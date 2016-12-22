请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
OrderExample - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Roberto Jacobs
- 显示:
- 1087
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
智能交易系统 OrderExample 基于 MQL5 参考中的 OrderSendAsync() 例程。
- 智能交易系统使用 OrderSendAsync() 函数发送交易请求。
- 显示使用 OnTrade() 处理器函数处理交易事件。
- 智能交易系统参数可以设置魔幻数字 (独有的 Expert ID)。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/14733
Volatility_Step_Channel_HTF
指标 Volatility_Step_Channel 在输入参数中有时间帧选项。Volatility_Step_Channel
指标基于波动率绘制步进通道。
CCI_On_StepChannel
经典的 CCI 指标, 使用典型价格的移动均值作为数据源。此版本的 CCI 指标使用波动率步进通道指标的均线。CCI_On_StepChannel_HTF
指标 CCI_On_StepChannel 在输入参数中有时间帧选项。