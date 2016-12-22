代码库部分
EA

OrderExample - MetaTrader 5EA

发布者:
Roberto Jacobs
显示:
1087
等级:
(22)
已发布:
智能交易系统 OrderExample 基于 MQL5 参考中的 OrderSendAsync() 例程。

  • 智能交易系统使用 OrderSendAsync() 函数发送交易请求。
  • 显示使用 OnTrade() 处理器函数处理交易事件。
  • 智能交易系统参数可以设置魔幻数字 (独有的 Expert ID)。

OrderExample-EA-属性

EURJPYH1-OrderExample-EA

Volatility_Step_Channel_HTF Volatility_Step_Channel_HTF

指标 Volatility_Step_Channel 在输入参数中有时间帧选项。

Volatility_Step_Channel Volatility_Step_Channel

指标基于波动率绘制步进通道。

CCI_On_StepChannel CCI_On_StepChannel

经典的 CCI 指标, 使用典型价格的移动均值作为数据源。此版本的 CCI 指标使用波动率步进通道指标的均线。

CCI_On_StepChannel_HTF CCI_On_StepChannel_HTF

指标 CCI_On_StepChannel 在输入参数中有时间帧选项。