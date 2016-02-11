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Советники

OrderExample - эксперт для MetaTrader 5

MQL5 Reference | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Roberto Jacobs
Roberto Jacobs

Roberto Jacobs

4.9 (28)
MQL5 Community:
Programmer + Forex Trader
Product on Market:
Forex Currency Power Index indicator for MT5
https://www.mql5.com/en/market/product/101322
3 продукта 7 статей 63 кода 1 тема 1217 комментариев
Просмотров:
2019
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Этот советник основан на примере OrderSendAsync(), представленном в справке по MQL5.

  • Советник отправляет торговый запрос с использованием функции OrderSendAsync().
  • Отображает обработку торговых событий с использованием функции-обработчика OnTrade().
  • Параметры советника позволяют устанавливать"магический номер" (уникальный ID эксперта).

Свойства советника

EURJPYH1-OrderExample-EA

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14733

BB_OsMA BB_OsMA

Индикатор OsMA в форме сфероидов, отклонение показывается в виде линий сверху и снизу.

PricePercentRange PricePercentRange

Индикатор рассчитывает движение цены на основе процентного соотношения High и Low на 100 барах.

TripleBolling_Modified TripleBolling_Modified

Индикатор отрисовывает три пары полос Боллинджера.

ColorStochNR_HTF ColorStochNR_HTF

Стохастический осциллятор с подавлением шума ColorStochNR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.