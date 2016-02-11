Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OrderExample - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Roberto JacobsMQL5 Community:
Programmer + Forex Trader
Product on Market:
Forex Currency Power Index indicator for MT5
https://www.mql5.com/en/market/product/101322
- Просмотров:
- 2019
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот советник основан на примере OrderSendAsync(), представленном в справке по MQL5.
- Советник отправляет торговый запрос с использованием функции OrderSendAsync().
- Отображает обработку торговых событий с использованием функции-обработчика OnTrade().
- Параметры советника позволяют устанавливать"магический номер" (уникальный ID эксперта).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14733
BB_OsMA
Индикатор OsMA в форме сфероидов, отклонение показывается в виде линий сверху и снизу.PricePercentRange
Индикатор рассчитывает движение цены на основе процентного соотношения High и Low на 100 барах.
TripleBolling_Modified
Индикатор отрисовывает три пары полос Боллинджера.ColorStochNR_HTF
Стохастический осциллятор с подавлением шума ColorStochNR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.