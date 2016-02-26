CodeBaseSecciones
Indicadores

CCI_On_StepChannel_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado:
Actualizado:
Indicador CCI_On_StepChannel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador CCI_On_StepChannel.mq5.

Fig. 1. Indicador CCI_On_StepChannel_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14735

OrderExample OrderExample

El asesor envía una solicitud comercial usando la función OrderSendAsync().

BB_OsMA BB_OsMA

Indicador OsMA en forma de esferoides, la desviación se muestra como líneas ascendentes o descendentes.

TripleBolling_Modified TripleBolling_Modified

El indicador dibuja tres pares de franjas de Bollinger.

XEnvelopes3 XEnvelopes3

Tres canales Envelopes, construidos sobre una media móvil con diferentes valores de desviación, realizados en forma de nube.