CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BB_OsMA - indicador para MetaTrader 5

Roberto Jacobs | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
976
Ranking:
(23)
Publicado:
bb_osma.mq5 (9.04 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

BB_OsMA, indicador fórex para MetaTrader 5.

Indicador OsMA en forma de esferoides, la desviación se muestra como líneas ascendentes o descendentes.

EURGBPH1_BBOsMA

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/14700

PricePercentRange PricePercentRange

El indicador calcula el movimiento del precio basándose en el tanto por ciento de High y Low en 100 barras.

VWAP Lite - Volume Weighted Average Price VWAP Lite - Volume Weighted Average Price

El indicador calcula durante el día dónde comercia una acción con respecto a su precio medio ponderado del día.

OrderExample OrderExample

El asesor envía una solicitud comercial usando la función OrderSendAsync().

CCI_On_StepChannel_HTF CCI_On_StepChannel_HTF

Indicador CCI_On_StepChannel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.