無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
OrderExample - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Roberto Jacobs
- ビュー:
- 839
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このOrderExampleエキスパートアドバイザーはMQL5レフェレンスのOrderSendAsync()の例に基づいています。
- このエキスパートアドバイザーはOrderSendAsync()関数を使って取引リクエストを送信します。
- OnTrade() ハンドラ関数を使って取引イベントを表示します。
- エキスパートアドバイザーのパラメータはマジックナンバー（一意のエキスパートID）の設定を可能にします。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14733
Volatility_Step_Channel_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むVolatility_Step_Channel指標Volatility_Step_Channel
この指標は、ボラティリティに基づいてステップチャネルをプロットします。
CCI_On_StepChannel_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCCI_On_StepChannel指標RJTX_Matches_Smoothed
この指標は「マッチ」ラインの傾きと頭の色に基づいてトレンドの開始と終了を判断するのに役立ちます。それぞれのマッチは、バーの始値と次のバーの終値の間の線を表します。