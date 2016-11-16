コードベースセクション
エキスパート

OrderExample - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Roberto Jacobs
ビュー:
839
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
このOrderExampleエキスパートアドバイザーはMQL5レフェレンスのOrderSendAsync()の例に基づいています。

  • このエキスパートアドバイザーはOrderSendAsync()関数を使って取引リクエストを送信します。
  • OnTrade() ハンドラ関数を使って取引イベントを表示します。
  • エキスパートアドバイザーのパラメータはマジックナンバー（一意のエキスパートID）の設定を可能にします。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14733

Volatility_Step_Channel_HTF Volatility_Step_Channel_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むVolatility_Step_Channel指標

Volatility_Step_Channel Volatility_Step_Channel

この指標は、ボラティリティに基づいてステップチャネルをプロットします。

CCI_On_StepChannel_HTF CCI_On_StepChannel_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCCI_On_StepChannel指標

RJTX_Matches_Smoothed RJTX_Matches_Smoothed

この指標は「マッチ」ラインの傾きと頭の色に基づいてトレンドの開始と終了を判断するのに役立ちます。それぞれのマッチは、バーの始値と次のバーの終値の間の線を表します。