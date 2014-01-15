CodeBaseSecciones
Indicadores

MaxMinRange - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1055
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
maxminrange.mq5 (7.06 KB) ver
Este indicador visualiza los valores extremos del precio (valores máximos y mínimos para una vela en particular) para el crecimiento y caida de un activo financiero. En la práctica, tenemos dos indicadores. Un indicador es para la subida del instrumento y su valor es mayor que cero, el otro indicador es para la caida y su valor es menor que cero. Para evaluar la situación actual se requiere el análisis simultáneo de esos dos indicadores.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 29.10.2007.

Fig.1 Indicador MaxMinRange

