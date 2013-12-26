请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Alex Sidd (Executer)
本指标是根据开发FractalLines指标的思路进行开发的.
只会绘出最近的两个分形形成的最高最低价的分形线. 上下分形线的倾斜水平在另外的窗口中绘制. 如果一个夹角度数为0, 线是和水平轴平行的. 正数值表示向上倾斜, 而负值表示向下倾斜.
本指标在H4时段上做了优化.
本指标首先于2006年12月22日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图1 ExTrend 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1471
