代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ExTrend - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1830
等级:
(18)
已发布:
已更新:
extrend.mq5 (13.28 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Alex Sidd (Executer)

本指标是根据开发FractalLines指标的思路进行开发的.

只会绘出最近的两个分形形成的最高最低价的分形线. 上下分形线的倾斜水平在另外的窗口中绘制. 如果一个夹角度数为0, 线是和水平轴平行的. 正数值表示向上倾斜, 而负值表示向下倾斜.

本指标在H4时段上做了优化.

本指标首先于2006年12月22日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

图1 ExTrend 指标

图1 ExTrend 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1471

DiNapoli Stochastic DiNapoli Stochastic

来自 Joe Dinapoli 的书籍 "Trading With DiNapoli Levels" (使用迪纳波利水平进行交易) 的平滑随机振荡指标

EVWMA EVWMA

灵活的有交易量权重的移动平均

RoundPriceAlert RoundPriceAlert

本指标提供了价格整数关口的信号

Dserg-PPZ Dserg-PPZ

本指标根据分形绘制可能的支撑和阻力线