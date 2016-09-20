コードベースセクション
ポケットに対して
ExTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Alex Sidd（エグゼキュータ）

この指標はFractalLines指標のアイデアに基づいて開発されています。

2つだけの現在のフラクタルラインが最後の2つのフラクタルによって形成されたハイとローで描かれています。上下フラクタルラインの傾斜レベルは別のウィンドウに描画されます。ゼロに等しい角度値では、線が横軸に平行です。正の値は上チルト、負の値は下チルトを意味します。

この指標は、H4時間枠で最適化されています。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2006年12月22日に公開されました。

図1 ExTrend指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1471

