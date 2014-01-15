La función de "Día de la semana" está diseñada para determinar el número de meses que se requieren de acuerdo a los datos de la semana y el día de la semana dentro de este mes. Por ejemplo, necesitamos el tercer Viernes en Febrero de 2000 o el cuarto Miércoles en Noviembre de 1998. La función permite determinar el número de día buscado.

La idea de crear esta función me vino cuando escribía el indicador y encontré por casualidad muchas fechas unidas con los días definidos de la semana en el mes. Por ejemplo, hay una fecha como la de Martin Luther King, Jr. El día que es celebrado es el tercer Lunes de Enero. No podía encontrar este día usando las funciones estándar. Como esto ha estado repitiéndose durante 28 años, la idea era solamente entrar los datos para los próximos 10 años y no crear esta función, pero como me gustan las dificultades es por eso que decidí hacerlo de todas formas.

Parámetros de la Función:



int year - un año,

int month - un mes,

int day_o_w - día de la semana requerido (Lunes=1, Martes=2,..., Domingo=7),

int sequence - número de los días de la semana en este mes (del 1 al 5, al entrar en el quinto día, si este día no se da en este mes, entonces el anterior, es decir, el cuarto día es la salida).

Ejemplo del uso de esta función en el código:

Requerido: el segundo Viernes de Febrero, 1980.

Código para la obtención de este número:

int day=func_day_o_w( 1980 , 2 , 5 , 2 );

Requerido: el último Jueves de Diciembre de 2013

Código para la obtención de este número:

int day=func_day_o_w( 2013 , 12 , 4 , 5 );

También se adjunta el script "DayOfWeek.mq5". Utiliza esta función para buscar la fecha de acuerdo con el primer ejemplo (el segundo Viernes en Febrero, 1980)

Parámetros de entrada:





Resultado:





Compruebe el resultado utilizando la barra de tiempo del SO Windows:



