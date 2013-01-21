CodeBaseРазделы
ExTrend - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Alex Sidd (Executer)

Индикатор является развитием идеи индикатора FractalLines.

На графике строятся только две текущие фрактальные линии по двум ближайшим верхним и нижним фракталам, а в дополнительном окне отображается уровень наклона верхней и нижней фрактальной линии. При значении угла, равном нулю, линия идет параллельно горизонтальной оси. Положительное значение значит верхний наклон, отрицательное - нижний.

Индикатор оптимизирован под таймфрейм H4.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  22.12.2006.  

Рис.1 Индикатор ExTrend

One Cancel Other(s) One Cancel Other(s)

Скрипт, имитирующий функционал One Cancel Other ордеров. При срабатывании одного ордера остальные удаляются.

FiboBands FiboBands

Набор динамических уровней поддержки и сопротивления с использованием индикатора ATR и Фибо уровней.

Dserg-PPZ Dserg-PPZ

Индикатор рисует линии возможных поддержек и сопротивлений с учётом скоплений фракталов

RoundPriceAlert RoundPriceAlert

Индикатор, подающий сигналы при круглых значениях цены