Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ExTrend - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3536
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Alex Sidd (Executer)
Индикатор является развитием идеи индикатора FractalLines.
На графике строятся только две текущие фрактальные линии по двум ближайшим верхним и нижним фракталам, а в дополнительном окне отображается уровень наклона верхней и нижней фрактальной линии. При значении угла, равном нулю, линия идет параллельно горизонтальной оси. Положительное значение значит верхний наклон, отрицательное - нижний.
Индикатор оптимизирован под таймфрейм H4.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 22.12.2006.
Рис.1 Индикатор ExTrend
Скрипт, имитирующий функционал One Cancel Other ордеров. При срабатывании одного ордера остальные удаляются.FiboBands
Набор динамических уровней поддержки и сопротивления с использованием индикатора ATR и Фибо уровней.
Индикатор рисует линии возможных поддержек и сопротивлений с учётом скоплений фракталовRoundPriceAlert
Индикатор, подающий сигналы при круглых значениях цены