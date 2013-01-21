Реальный автор:

Alex Sidd (Executer)

Индикатор является развитием идеи индикатора FractalLines.

На графике строятся только две текущие фрактальные линии по двум ближайшим верхним и нижним фракталам, а в дополнительном окне отображается уровень наклона верхней и нижней фрактальной линии. При значении угла, равном нулю, линия идет параллельно горизонтальной оси. Положительное значение значит верхний наклон, отрицательное - нижний.

Индикатор оптимизирован под таймфрейм H4.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 22.12.2006.



Рис.1 Индикатор ExTrend