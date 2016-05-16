und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ExTrend - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 933
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Alex Sidd (Executer)
Der Indikator ist eine Entwicklung der Idee der FractalLines-Indikator.
Nur die zwei aktuelle Fraktal-Linien werden gezeichnet, erzeugt aus den letzten beiden Fraktalen, Hoch und Tief. Die Steigung der oberen und unteren Fraktalen werden im eigenen Fenster gezeichnet. Ist der Winkel Null ist diese Linie horizontal. Ein positiver Wert bedeutet steigend, ein negativer fallend.
Die Indikator ist optimiert auf den H4 Zeitrahmen.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 22.12.2006.
Abb.1 Der ExTrend Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1471
Die Funktion "Day of Week" berechnet den Tag des Monats für anzugebende Jahr, Monat, Wochentag und wievielter Wochentag des MonatsExp_ADX_Cross_Hull_Style
Der Expert Advisor ist realisiert mittels der Indikatoren ADX_Cross_Hull_Style und UltraXMA.
Der Indikator signalisiert runde PreiseDserg-PPZ
Der Indikator zeichnet mögliche Unterstützungs- und Widerstandslinien auf Basis fraktaler Cluster