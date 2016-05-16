CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ExTrend - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
extrend.mq5 (13.28 KB) ansehen
Wirklicher Autor:

Alex Sidd (Executer)

Der Indikator ist eine Entwicklung der Idee der FractalLines-Indikator.

Nur die zwei aktuelle Fraktal-Linien werden gezeichnet, erzeugt aus den letzten beiden Fraktalen, Hoch und Tief. Die Steigung der oberen und unteren Fraktalen werden im eigenen Fenster gezeichnet. Ist der Winkel Null ist diese Linie horizontal. Ein positiver Wert bedeutet steigend, ein negativer fallend.

Die Indikator ist optimiert auf den H4 Zeitrahmen.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 22.12.2006.

Fig.1 Der ExTrend Indikator

Abb.1 Der ExTrend Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1471

