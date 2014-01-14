CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ExTrend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1522
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Alex Sidd (Executer)

Este indicador foi desenvolvido através da do indicador FractalLines.

As duas linhas atuais dos fractais são desenhadas a partir da formação das máximas e mínimas dos últimos dois fractais. O nível de inclinação da linha inferior e superior do fractal é desenhada na janela adicional. A linha é paralela ao eixo horizontal quando o valor do ângulo é igual a zero. Um valor positivo significa uma inclinação para cima, uma negativa - uma inclinação para baixo.

O indicador foi otimizado para trabalhar com o período de tempo H4.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 22.12.2006.

Fig.1 Indicador ExTrend

Fig.1 Indicador ExTrend

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1471

MaxMinRange MaxMinRange

2 histogramas que definem a situação atual do mercado.

Dia da Semana Dia da Semana

A função "Dia da Semana" é projetado para determinar o número de meses necessários de acordo com dados da semana e do dia da semana dentro do mês.

RoundPriceAlert RoundPriceAlert

Indicador que fornece sinais a partir do valor redondo de preço.

Dserg-PPZ Dserg-PPZ

O indicador desenhas as possíveis linhas de suporte e resistência considerando o grupo de fractais.