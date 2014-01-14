Participe de nossa página de fãs
ExTrend - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Alex Sidd (Executer)
Este indicador foi desenvolvido através da do indicador FractalLines.
As duas linhas atuais dos fractais são desenhadas a partir da formação das máximas e mínimas dos últimos dois fractais. O nível de inclinação da linha inferior e superior do fractal é desenhada na janela adicional. A linha é paralela ao eixo horizontal quando o valor do ângulo é igual a zero. Um valor positivo significa uma inclinação para cima, uma negativa - uma inclinação para baixo.
O indicador foi otimizado para trabalhar com o período de tempo H4.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 22.12.2006.
Fig.1 Indicador ExTrend
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1471
