Autor real:

Alex Sidd (Executer)

Este indicador foi desenvolvido através da do indicador FractalLines.

As duas linhas atuais dos fractais são desenhadas a partir da formação das máximas e mínimas dos últimos dois fractais. O nível de inclinação da linha inferior e superior do fractal é desenhada na janela adicional. A linha é paralela ao eixo horizontal quando o valor do ângulo é igual a zero. Um valor positivo significa uma inclinação para cima, uma negativa - uma inclinação para baixo.

O indicador foi otimizado para trabalhar com o período de tempo H4.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 22.12.2006.



Fig.1 Indicador ExTrend