Descripcion:

El sistema de trade Exp_ADX_Cross_Hull_Style se basa en el cambio de tendencia mostrada por la tendencia ADX_Cross_Hull_Style. Una señal para realizar una operación está formada en la barra de cierre cuando aparezca el siguiente punto de color del indicador.

Para eliminar falsas alarmas del EA contrariamente a la tendencia, el asesor experto usa señales de comercio filtrado con la ayuda del indicador de tendencia UltraXMA. Las señales para cerrar posiciones sirven como señales opuestas del indicador de entrada ADX_Cross_Hull_Style, así como las señales de tendencia opuesta del indicador UltraXMA.

Colocar los ficheros compilados ADX_Cross_Hull_Style.ex5 and UltraXMA.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

El archivo del EA Exp_ADX_Cross_Hull_Style_.mq5 es una versión coja de la plataforma de trade dada, pero sin filtrado de señales de trade.

Los parámetros de entrada por defecto del EA que se han utilizado durante las pruebas, se muestra a continuación. Stop Loss y Take Profit no han sido utilizados durante las pruebas.

Fig. 1. Las instancias de la historia de ofertas en el gráfico.

Resultados de las pruebas para el 2011 con H4 XAUUSD:

Fig. 2. Tabla de resultados de las pruebas