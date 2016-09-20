Exp_ADX_Cross_Hull_Style取引システムはADX_Cross_Hull_Style指標で表示されるトレンド方向の変化に基づいています。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに指標の次の色のついた点が表示された場合に形成されます。

トレンドに対した誤ったトリガを排除するために、このエキスパートアドバイザーはUltraXMAトレンド指標の助けを借りた取引シグナルのフィルタリングを使用します。ポジション決済のシグナルは、位置がADX_Cross_Hull_Style標識入力の反対側の信号としての役割を果たす閉じます

コンパイルされたADX_Cross_Hull_Style.ex5とUltraXMA.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

Exp_ADX_Cross_Hull_Style_.mq5エキスパートアドバイザーはこの取引プラットフォームの取引シグナルフィルタリングを含まないバージョンです。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1 チャートでの取引履歴のインスタンス

H4での2011のXAUUSD の検証結果：

図2 検証結果のチャート