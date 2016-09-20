コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_ADX_Cross_Hull_Style - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
742
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_ADX_Cross_Hull_Style取引システムはADX_Cross_Hull_Style指標で表示されるトレンド方向の変化に基づいています。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに指標の次の色のついた点が表示された場合に形成されます。

トレンドに対した誤ったトリガを排除するために、このエキスパートアドバイザーはUltraXMAトレンド指標の助けを借りた取引シグナルのフィルタリングを使用します。ポジション決済のシグナルは、位置がADX_Cross_Hull_Style標識入力の反対側の信号としての役割を果たす閉じます

コンパイルされたADX_Cross_Hull_Style.ex5とUltraXMA.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

Exp_ADX_Cross_Hull_Style_.mq5エキスパートアドバイザーはこの取引プラットフォームの取引シグナルフィルタリングを含まないバージョンです。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス

H4での2011のXAUUSD の検証結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1469

bts bts

バイナリまたは三元検索の速度の比較

DiNapoliストキャスティク DiNapoliストキャスティク

Joe DiNapoli著作の「Trading with DiNapoli Levels（DiNapoliレベルでの取引）」からのより滑らかなストキャスティック。

曜日 曜日

「曜日」関数は、週のデータと今月の曜日に従って、必要な月の数を決定するために設計されています。

ExTrend ExTrend

最後の2フラクタルによって形成されたハイとローで描かれた2トレンドラインによって形成されるチャネル