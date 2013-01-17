CodeBaseРазделы
Exp_ADX_Cross_Hull_Style - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Торговая система Exp_ADX_Cross_Hull_Style построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором ADX_Cross_Hull_Style.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление очередной цветной точки индикатора. Для устранения ложных срабатываний эксперта против тренда в эксперте используется фильтрация торговых сигналов с помощью трендового индикатора UltraXMA. Сигналами для закрывания позиций служат как противоположные сигналы входа индикатора ADX_Cross_Hull_Style , так и противоположные трендовые сигналы индикатора UltraXMA.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов ADX_Cross_Hull_Style.ex5 и UltraXMA.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Файл эксперта Exp_ADX_Cross_Hull_Style_.mq5 является урезанным вариантом данной торговой системы с отсутствием фильтрации торговых сигналов.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на XAUUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

