Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_ADX_Cross_Hull_Style - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4287
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая система Exp_ADX_Cross_Hull_Style построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором ADX_Cross_Hull_Style.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление очередной цветной точки индикатора. Для устранения ложных срабатываний эксперта против тренда в эксперте используется фильтрация торговых сигналов с помощью трендового индикатора UltraXMA. Сигналами для закрывания позиций служат как противоположные сигналы входа индикатора ADX_Cross_Hull_Style , так и противоположные трендовые сигналы индикатора UltraXMA.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов ADX_Cross_Hull_Style.ex5 и UltraXMA.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Файл эксперта Exp_ADX_Cross_Hull_Style_.mq5 является урезанным вариантом данной торговой системы с отсутствием фильтрации торговых сигналов.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на XAUUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Эластичная, взвешенная по объему скользящяя средняя.bts
Сравнение скорости бинарного и троичного поиска
Более гладкий стохастик из книги Джо ДиНаполи "Торговля с использованием уровней ДиНаполи".FiboBands
Набор динамических уровней поддержки и сопротивления с использованием индикатора ATR и Фибо уровней.