Autor real:

Autor desconocido.

El indicador ADX Cross Hull Style es una variación del bien conocido indicador estándard ADX. La ventaja de este indicador es que visualiza las señales del ADX de una forma muy cómoda, mediante flechas en el gráfico. Es un indicador de tendencia. Se recomienda utilizar este indicador conjuntamente con indicadores como Bandas de Bollinger para confirmar la corrección y Media Móvil, OsMa, Alligator para confirmar la continuación de la tendencia.



Se utiliza para la operativa diaria en periodos de 15М, 30M, 1H, 4H y 1D. Se ha mostrado muy adecuado para los siguientes instrumentos volátiles: EURUSD, EURJPY, GBPUSD. El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 19.10.2007.

Fig.1 Indicador ADX Cross Hull Style