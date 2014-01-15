Pon "Me gusta" y sigue las noticias
bts - script para MetaTrader 5
1279
El script tiene dos funciones:
- bsearch() - búsqueda binaria
- tsearch() - búsqueda terciaria
Se realiza la comparación de la velocidad de dos tipos de búsqueda.
La prueba se realiza 30 veces en diferentes flechas, la alerta muestra el resultado de cada prueba y al final el tiempo total para cada función.
Una búsqueda ternaria es casi una vez y media más rápida que una binaria.
