al bolsillo
Scripts

bts - script para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1279
Ranking:
(42)
Publicado:
Actualizado:
bts.mq5 (8.39 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El script tiene dos funciones:

  • bsearch() - búsqueda binaria
  • tsearch() - búsqueda terciaria

Se realiza la comparación de la velocidad de dos tipos de búsqueda.

La prueba se realiza 30 veces en diferentes flechas, la alerta muestra el resultado de cada prueba y al final el tiempo total para cada función.

Una búsqueda ternaria es casi una vez y media más rápida que una binaria.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1468

