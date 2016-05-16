Das Handelssystem des Exp_ADX_Cross_Hull_Style basiert auf dem Trendwechsel dargestellt durch den ADX_Cross_Hull_Style Indikator. Ein Signal einer Positionseröffnung bildet sich beim Schließen der aktuellen Bar und wenn der nächste farbige Punkt des Indikators erscheint.

Um Fehlsignale gegen den Trend zu ignorieren verwendet er die Signale des UltraXMA Trend Indikators. Die Signale, um Positionen zu schließen, sind entgegengesetzte Signale des ADX_Cross_Hull_Style und des UltraXMA Indikators.

Die Dateien ADX_Cross_Hull_Style.ex5 und UltraXMA.ex5 müssen im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators liegen.

Die Version Exp_ADX_Cross_Hull_Style_.mq5 ist eine verkürzte Version des Expert Advisors, der die Handelssignale nicht filtert.

Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. StopLoss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiel der Arbeitsweise.

Testergebnisse für 2011 auf XAUUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse