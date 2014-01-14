CodeBaseSeções
Experts

Exp_ADX_Cross_Hull_Style - expert para MetaTrader 5

O sistema de negociação Exp_ADX_Cross_Hull_Style se baseia na variação da tendência mostrado pelo indicador ADX_Cross_Hull_Style. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando aparece o próximo ponto colorido do indicador.

Para eliminar sinais falso positivos do Expert advisor contra a tendência, o sistema de negociação utiliza sinais filtrados com a ajuda do indicador UltraXMA. Os sinais para o fechamento de posições servem de sinais opostos para o indicador de entrada ADX_Cross_Hull_Style, assim como os sinais opostos do indicador UltraXMA.

Coloque os arquivos compilados ADX_Cross_Hull_Style.ex5 e UltraXMA.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

O arquivo do Expert Advisor Exp_ADX_Cross_Hull_Style_.mq5 é uma versão incompleta da plataforma de negociação, sem a filtração dos sinais de negociação.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par XAUUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1469

