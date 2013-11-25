此 Exp_ADX_Cross_Hull_Style 交易系统基于 ADX_Cross_Hull_Style 指标的趋势方向改变。在柱线收盘时，如果指标颜色改变，则产生执行合约的信号。

为了消除自动交易程序触发逆势假信号，EA 使用 UltraXMA 趋势指标帮助过滤交易信号。平仓信号可以作为 ADX_Cross_Hull_Style 指标的入场信号的反向信号, 也是 UltraXMA 指标的相反趋势信号。

放置 ADX_Cross_Hull_Style.ex5 和 UltraXMA.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

该Exp_ADX_Cross_Hull_Style_.mq5 EA 文件是给定交易平台的一个残缺的版本，没有交易信号过滤。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 XAUUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表