EA

Exp_ADX_Cross_Hull_Style - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
1626
(25)
exp_adx_cross_hull_style.mq5 (17.89 KB) 预览
exp_adx_cross_hull_style_.mq5 (12.23 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (115.09 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
adx_cross_hull_style.mq5 (12.39 KB) 预览
adx_smoothed.mq5 (13.77 KB) 预览
ultraxma.mq5 (18.22 KB) 预览
在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此 Exp_ADX_Cross_Hull_Style 交易系统基于 ADX_Cross_Hull_Style 指标的趋势方向改变。在柱线收盘时，如果指标颜色改变，则产生执行合约的信号。

为了消除自动交易程序触发逆势假信号，EA 使用 UltraXMA 趋势指标帮助过滤交易信号。平仓信号可以作为 ADX_Cross_Hull_Style 指标的入场信号的反向信号, 也是 UltraXMA 指标的相反趋势信号。

放置 ADX_Cross_Hull_Style.ex5 和 UltraXMA.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

该Exp_ADX_Cross_Hull_Style_.mq5 EA 文件是给定交易平台的一个残缺的版本，没有交易信号过滤。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 XAUUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1469

