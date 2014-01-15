Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Normalized Volume - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1784
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Vadim Shumilov
Descripcion:
Volumen normalizado es un indicador cuyo principal objetivo es filtrar las señales falsas que se producen en el movimiento lateral del mercado.
La base del lado fuerte del indicador de Volumen Normalizado es un trabajo de volumen y precio, y una teoría de una aparición de movimientos de tendencia fuerte, como regla general, apoyada por aumento del volumen del mercado. Por lo tanto el indicador Volumen Normalizado tiene un alto y bajo volumen filtrado.
La señal de apertura de posición se produce por encima de la línea horizontal "1", el movimiento del precio es lo suficientemente fuerte y el avance puede ser considerado como verdadero.
Los principios del indicador de Volumen Normalizado son particularmente útiles con las estrategias de avance o retroceso, ya que permiten salir de pérdidas innecesarias.
recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Series de precio promedio para los cálculos intermedios sin utilizar bufers adicionales".
Fig.1 Indicador de Volumen Normalizado
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1464
