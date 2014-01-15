CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Normalized Volume - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1784
Ranking:
(29)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
normalizedvolume.mq5 (6.51 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Vadim Shumilov

Descripcion:

Volumen normalizado es un indicador cuyo principal objetivo es filtrar las señales falsas que se producen en el movimiento lateral del mercado.

La base del lado fuerte del indicador de Volumen Normalizado es un trabajo de volumen y precio, y una teoría de una aparición de movimientos de tendencia fuerte, como regla general, apoyada por aumento del volumen del mercado. Por lo tanto el indicador Volumen Normalizado tiene un alto y bajo volumen filtrado.

La señal de apertura de posición se produce por encima de la línea horizontal "1", el movimiento del precio es lo suficientemente fuerte y el avance puede ser considerado como verdadero.

Los principios del indicador de Volumen Normalizado son particularmente útiles con las estrategias de avance o retroceso, ya que permiten salir de pérdidas innecesarias.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Series de precio promedio para los cálculos intermedios sin utilizar bufers adicionales".

Fig.1 El indicador NormalizedVolume

Fig.1 Indicador de Volumen Normalizado

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1464

bts bts

Comparación de la velocidad de la búsqueda binaria o ternaria

Exp_ADX_Cross_Hull_Style Exp_ADX_Cross_Hull_Style

El asesor experto se realiza sobre los indicadores ADX_Cross_Hull_Style y UltraXMA.

HawaiianTsunamiSurfer, una mirada estadística a las explosiones del precio determinantes HawaiianTsunamiSurfer, una mirada estadística a las explosiones del precio determinantes

Este sistema, esta basado en el indicador Momentum, asume que movimientos fuertes de los precios son determinantes. Consiste en montar los tsunamis que aparecen, por ejemplo, una importante liberación de las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos. HawaiianTsunamiSurfer funciona bien en AUDUSD, USDJPY y EURUSD.

Limit Stop Order Script Limit Stop Order Script

Script para una operación manual: al lograr el precio límite el script establece una orden de stop y se desconecta