RealValue - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
844
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Grzegorz Szczerba

Este indicador es un intento de valorar el coste real de mercado de un activo financiero. La idea era crear algo que cambie la dirección más despacio que el precio de mercado y que corresponda mejor a la situación que la media móvil. El indicador crece si el precio se encuentra por encima de él, y se mueve hacia abajo, si el precio está por debajo. La velocidad de crecimiento/caída es proporcional a la diferencia media entre los mínimos y los máximos de las barras en el periodo establecido en los parámetros.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 04.01.2016.

Fig. 1. Indicador RealValue

Fig. 1. Indicador RealValue

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14659

