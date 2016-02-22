CodeBaseSecciones
Indicadores

XDidi_Index_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
810
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
xdidi_index.mq5 (8.84 KB) ver
xdidi_index_cloud_htf.mq5 (12.42 KB) ver
xdidi_index_htf.mq5 (13.13 KB) ver
Indicador XDidi_Index con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador XDidi_Index.mq5.

Fig. 1. Indicadores XDidi_Index_HTF y XDidi_Index_Cloud_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14661

