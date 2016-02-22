Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Didi_Index_Sign - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Rudinei Felipetto
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cruzamientos de dos medias móviles. Este indicador resultará interesante a aquellos que usen los cruzamientos del oscilador Didi_Index.
Fig. 1. Indicador Didi_Index_Sign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14651
Indicador Didi_Index con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.METRO_DeMarker_HTF_Signal
El indicador METRO_DeMarker_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador METRO_DeMarker_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.
Indicador Agujas Didi con posibilidades de ajuste ampliadas de las medias móviles empleadas en su cálculo.RealValue
Este indicador es un intento de valorar el coste real de mercado de un activo financiero.