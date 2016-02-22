CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Didi_Index_Sign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
879
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Rudinei Felipetto

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cruzamientos de dos medias móviles. Este indicador resultará interesante a aquellos que usen los cruzamientos del oscilador Didi_Index.

Fig. 1. Indicador Didi_Index_Sign

Fig. 1. Indicador Didi_Index_Sign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14651

Didi_Index_HTF Didi_Index_HTF

Indicador Didi_Index con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

METRO_DeMarker_HTF_Signal METRO_DeMarker_HTF_Signal

El indicador METRO_DeMarker_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador METRO_DeMarker_Sign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.

XDidi_Index XDidi_Index

Indicador Agujas Didi con posibilidades de ajuste ampliadas de las medias móviles empleadas en su cálculo.

RealValue RealValue

Este indicador es un intento de valorar el coste real de mercado de un activo financiero.