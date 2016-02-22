Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XDidi_Index - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Rudinei Felipetto
Indicador Agujas Didi con posibilidades de ajuste ampliadas de las medias móviles empleadas en su cálculo.
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method Curta_Method=MODE_SMA; // Método de promediación de Curta input uint Curta=3; // Profundidad de suavización de Curta input int CPhase=15; // Parámetro de suavización de Curta //--- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso; //--- para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta //--- input Smooth_Method Media_Method=MODE_SMA; // Método de promediación de Media input uint Media=8; // Profundidad de suavización de Media input int MPhase=15; // Parámetro de suavización de Media //--- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso; //--- para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta input Smooth_Method Longa_Method=MODE_SMA; // Método de promediación de Longa input uint Longa=20; // Profundidad de suavización de Longa input int LPhase=15; // Parámetro de suavización de Longa //--- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso; //--- para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Constante de precio input bool Revers=false; // Inversión del gráfico con respecto al eje temporal
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicadores XDidi_Index y XDidi_Index_Cloud
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14655
