Indicadores

XDidi_Index - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
897
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
xdidi_index.mq5 (8.84 KB) ver
xdidi_index_cloud.mq5 (8.04 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Rudinei Felipetto

Indicador Agujas Didi con posibilidades de ajuste ampliadas de las medias móviles empleadas en su cálculo.

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador                 |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method Curta_Method=MODE_SMA; // Método de promediación de Curta
input uint Curta=3; // Profundidad de suavización de Curta
input int CPhase=15; // Parámetro de suavización de Curta
//--- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso;
//--- para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta
//--- 
input Smooth_Method Media_Method=MODE_SMA; // Método de promediación de Media
input uint Media=8; // Profundidad de suavización de Media
input int MPhase=15; // Parámetro de suavización de Media
//--- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso;
//--- para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta
input Smooth_Method Longa_Method=MODE_SMA; // Método de promediación de Longa
input uint Longa=20; // Profundidad de suavización de Longa
input int LPhase=15; // Parámetro de suavización de Longa
//--- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso;
//--- para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;    // Constante de precio
input bool  Revers=false;  // Inversión del gráfico con respecto al eje temporal

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicadores XDidi_Index y XDidi_Index_Cloud

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14655

