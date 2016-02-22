Autor real:

Rudinei Felipetto

Indicador Agujas Didi con posibilidades de ajuste ampliadas de las medias móviles empleadas en su cálculo.

input Smooth_Method Curta_Method= MODE_SMA ; input uint Curta= 3 ; input int CPhase= 15 ; input Smooth_Method Media_Method= MODE_SMA ; input uint Media= 8 ; input int MPhase= 15 ; input Smooth_Method Longa_Method= MODE_SMA ; input uint Longa= 20 ; input int LPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input bool Revers= false ;

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicadores XDidi_Index y XDidi_Index_Cloud