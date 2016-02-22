CodeBaseSecciones
Indicadores

RealValue_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador RealValue con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador RealValue.mq5.

Fig. 1. Indicador RealValue_HTF

RealValue RealValue

Este indicador es un intento de valorar el coste real de mercado de un activo financiero.

XDidi_Index XDidi_Index

Indicador Agujas Didi con posibilidades de ajuste ampliadas de las medias móviles empleadas en su cálculo.

XDidi_Index_HTF XDidi_Index_HTF

Indicador XDidi_Index con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

AMA_3HTF AMA_3HTF

Tres indicadores Adaptive Moving Average de tres marcos temporales distintos representados en un solo gráfico.