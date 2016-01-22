CodeBaseSecciones
RealValue - indicador para MetaTrader 4

G.Szczerba | Spanish English Русский Deutsch 日本語
Visualizaciones:
1015
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
realvalue.mq4 (3.2 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Este indicador es un intento mío de valorar el coste real del mercado. La idea era crear algo que cambie la dirección más despacio que el precio de mercado y que corresponda mejor a la situación que la media móvil.

El indicador crece si el precio se encuentra por encima de él, y se mueve hacia abajo si el precio está por debajo. La velocidad de crecimiento/caída es proporcional a la diferencia media entre los mínimos y los máximos de las barras en el periodo establecido en los parámetros.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/13023

