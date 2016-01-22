Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RealValue - indicador para MetaTrader 4
Este indicador es un intento mío de valorar el coste real del mercado. La idea era crear algo que cambie la dirección más despacio que el precio de mercado y que corresponda mejor a la situación que la media móvil.
El indicador crece si el precio se encuentra por encima de él, y se mueve hacia abajo si el precio está por debajo. La velocidad de crecimiento/caída es proporcional a la diferencia media entre los mínimos y los máximos de las barras en el periodo establecido en los parámetros.
