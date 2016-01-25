Реальный автор:

Grzegorz Szczerba

Этот индикатор — попытка оценить реальную рыночную стоимость финансового актива. Идеей было создать что-то, что меняет направление медленнее рыночной цены и лучше соответствует ситуации, чем скользящая средняя. Индикатор растет, если цена находится выше него, и движется вниз, если цена ниже. Скорость роста/падения пропорциональна среднему различию между минимумами и максимумами баров за заданный в параметрах период.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 04.01.2016.

Рис.1. Индикатор RealValue