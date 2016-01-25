CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RealValue - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2432
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Grzegorz Szczerba

Этот индикатор — попытка оценить реальную рыночную стоимость финансового актива. Идеей было создать что-то, что меняет направление медленнее рыночной цены и лучше соответствует ситуации, чем скользящая средняя. Индикатор растет, если цена находится выше него, и движется вниз, если цена ниже. Скорость роста/падения пропорциональна среднему различию между минимумами и максимумами баров за заданный в параметрах период.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 04.01.2016.

Рис.1. Индикатор RealValue

Рис.1. Индикатор RealValue

CopyTicksInd CopyTicksInd

Индикатор демонстрирует работу с получением тиков через "CopyTicks" и позволяет сравнить три режима получения тиков.

AMA_HTF AMA_HTF

Индикатор Adaptive Moving Average с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XDidi_Index XDidi_Index

Индикатор Иглы Didi с расширенными возможностями настройки используемых в его расчете скользящих средних.

Didi_Index_Sign Didi_Index_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма пересечений двух скользящих средних.