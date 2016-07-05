Echter Autor:

Grzegorz Szczerba

Dieser Indikator ist ein Ansatz um den echten Marktwert eines Finanzinstruments zu ermitteln. Die Idee war, etwas zu erstellen, das die Richtung langsamer als der Marktpreis ändert und besser mit der Situation korrespondiert als ein gleitender Durchschnitt. Der Indikator steigt, wenn der Preis darüber ist und geht nach unten, wenn der Preis darunter ist. Die Rate des Wachstums/Rückgangs ist proportional zur mittleren Differenz zwischen dem Tief und Hoch der Balken einer in den Einstellungen angegebenen Periode.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 04.01.2016.

Abbildung 1. Der RealValue Indikator