RealValue - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1555
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
realvalue.mq5 (7.28 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5

Autor real:

Grzegorz Szczerba

Este indicador é uma tentativa de avaliar o real valor de mercado de um ativo financeiro. A ideia era criar algo que mude de direção mais lento do que o preço do mercado, correspondendo à uma melhor situação do que a média móvel. O indicador aumenta, se o preço estiver acima dele, e desce, se o preço estiver abaixo. A taxa de crescimento/declínio é proporcional à diferença média entre a Máxima e Mínima das barras em um período especificado nas configurações.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 04/01/2016.

Figura 1. O indicador RealValue

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14659

XDidi_Index XDidi_Index

O indicador agulhadas do Didi com as configurações personalizadas e avançadas das médias móveis, que são usados ​​em seus cálculos.

Didi_Index_Sign Didi_Index_Sign

Um indicador de sinal de semáforo que utiliza um algoritmo baseado em cruzamentos de duas médias móveis.

RealValue_HTF RealValue_HTF

O RealValue com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

XDidi_Index_HTF XDidi_Index_HTF

O XDidi_Index com a opção de seleção do tempo gráfio disponível nos parâmetros de entrada.