Autor real:

Grzegorz Szczerba

Este indicador é uma tentativa de avaliar o real valor de mercado de um ativo financeiro. A ideia era criar algo que mude de direção mais lento do que o preço do mercado, correspondendo à uma melhor situação do que a média móvel. O indicador aumenta, se o preço estiver acima dele, e desce, se o preço estiver abaixo. A taxa de crescimento/declínio é proporcional à diferença média entre a Máxima e Mínima das barras em um período especificado nas configurações.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 04/01/2016.

Figura 1. O indicador RealValue