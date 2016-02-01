無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の制作者：
Grzegorz Szczerba
このインディケータは、金融資産の実際値を評価する試みを紹介します。移動平均線より正確で、価格より遅く動いているものを作りたいというアイデアでした。価格が上がる場合、インディケータが上昇し、価格が下がる場合、インディケータが下降します。上昇・下降速度は、指定された期間内のバーの最小値と最大値の差によります。
インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。
一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、Code Baseに掲載されたのは2016年1月04日です。
図1. インディケータRealValue
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14659
