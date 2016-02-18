请观看如何免费下载自动交易
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
真实作者:
Grzegorz Szczerba
本指标用于评估金融资产的真实市场价值. 它的想法是创建某种方法, 比移动平均相比能够更好地在评估市场价格时减少滞后. 如果价格高于指标, 指标值会增加, 如果价格低于指标, 指标值就下降. 增加/下降的值是在设定中指定的一定周期数中柱的最高价和最低价均差的一定比例.
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.
本指标最初是使用MQL4语言开发的, 首先于2016年1月4日发布于代码库中.
图 1. RealValue 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14659
XDidi_Index
在移动平均计算中含有更多高级自定义设置的Did needles指标.Didi_Index_Sign
使用两个移动平均交叉算法的信号灯信号指标.
RealValue_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 RealValue 指标.XDidi_Index_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 XDidi_Index 指标.