真实作者:

Grzegorz Szczerba

本指标用于评估金融资产的真实市场价值. 它的想法是创建某种方法, 比移动平均相比能够更好地在评估市场价格时减少滞后. 如果价格高于指标, 指标值会增加, 如果价格低于指标, 指标值就下降. 增加/下降的值是在设定中指定的一定周期数中柱的最高价和最低价均差的一定比例.

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.

本指标最初是使用MQL4语言开发的, 首先于2016年1月4日发布于代码库中.

图 1. RealValue 指标