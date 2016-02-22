Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ATRSmoothed_3HTF - indicador para MetaTrader 5
Tres indicadores ATRSmoothed de tres marcos temporales diferentes se muestran en un mismo gráfico. Para que sea más visual, el indicador del marco temporal menor se representa con un histograma, el del marco temporal medio, con puntos de colores, y el del marco temporal mayor, con líneas gruesas.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador ATRSmoothed.mq5.
Fig. 1. Indicador ATRSmoothed_3HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14621
Average True Range normal con posibilidad de suavizar la curva resultante con un algoritmo adicional de promediación.EMD
Realiza la decomposición del modo empírico para el instrumento actual.
Indicador ATRSmoothed con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.F_RSI
Indicador RSI con niveles dinámicos.