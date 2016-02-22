CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ATRSmoothed_3HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
726
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
atrsmoothed.mq5 (7.31 KB) ver
atrsmoothed_3htf.mq5 (13.37 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Tres indicadores ATRSmoothed de tres marcos temporales diferentes se muestran en un mismo gráfico. Para que sea más visual, el indicador del marco temporal menor se representa con un histograma, el del marco temporal medio, con puntos de colores, y el del marco temporal mayor, con líneas gruesas.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador ATRSmoothed.mq5.

Fig. 1. Indicador ATRSmoothed_3HTF

Fig. 1. Indicador ATRSmoothed_3HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14621

ATRSmoothed ATRSmoothed

Average True Range normal con posibilidad de suavizar la curva resultante con un algoritmo adicional de promediación.

EMD EMD

Realiza la decomposición del modo empírico para el instrumento actual.

ATRSmoothed_HTF ATRSmoothed_HTF

Indicador ATRSmoothed con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

F_RSI F_RSI

Indicador RSI con niveles dinámicos.