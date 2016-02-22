Tres indicadores ATRSmoothed de tres marcos temporales diferentes se muestran en un mismo gráfico. Para que sea más visual, el indicador del marco temporal menor se representa con un histograma, el del marco temporal medio, con puntos de colores, y el del marco temporal mayor, con líneas gruesas.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador ATRSmoothed.mq5.

Fig. 1. Indicador ATRSmoothed_3HTF