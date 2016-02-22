Autor real:

Luis Guilherme Damiani

Average True Range normal con posibilidad de suavizar la curva resultante con un algoritmo adicional de promediación.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador ATRSmoothed