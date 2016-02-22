Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ATRSmoothed - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 885
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Luis Guilherme Damiani
Average True Range normal con posibilidad de suavizar la curva resultante con un algoritmo adicional de promediación.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador ATRSmoothed
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14618
Realiza la decomposición del modo empírico para el instrumento actual.CHO_3HTF
Tres osciladores Chaikin de tres marcos temporales diferentes se muestran en un mismo gráfico.
Tres indicadores ATRSmoothed de tres marcos temporales diferentes se muestran en un mismo gráfico.ATRSmoothed_HTF
Indicador ATRSmoothed con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.