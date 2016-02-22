Pon "Me gusta" y sigue las noticias
F_RSI - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Yuriy Tokman (YTG)
Indicador RSI con niveles dinámicos.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 04.01.2016.
Fig. 1. Indicador F_RSI
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14639
