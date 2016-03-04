Participe de nossa página de fãs
ATRSmoothed_3HTF - indicador para MetaTrader 5
1301
Três indicadores ATRSmoothed de três períodos diferentes em um gráfico. Para uma maior clareza, o indicador do período de tempo menor é exibido por um histograma, do período do meio prazo - por pontos coloridos, período maior - por linhas em negrito.
Este indicador requer o arquivo do indicador ATRSmoothed.mq5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Figura 1. O indicador ATRSmoothed_3HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14621
Um Average True Range (ATR) com a habilidade de suavizar a curva do resultado usando um método de média adicional.EMD
Executa o modo empírico de decomposição (EMD) para o instrumento atual.
O indicador ATRSmoothed com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.F_RSI
O RSI com níveis dinâmicos.