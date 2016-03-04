Três indicadores ATRSmoothed de três períodos diferentes em um gráfico. Para uma maior clareza, o indicador do período de tempo menor é exibido por um histograma, do período do meio prazo - por pontos coloridos, período maior - por linhas em negrito.

Este indicador requer o arquivo do indicador ATRSmoothed.mq5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Figura 1. O indicador ATRSmoothed_3HTF