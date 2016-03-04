CodeBaseSeções
Indicadores

ATRSmoothed_3HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1301
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Três indicadores ATRSmoothed de três períodos diferentes em um gráfico. Para uma maior clareza, o indicador do período de tempo menor é exibido por um histograma, do período do meio prazo - por pontos coloridos, período maior - por linhas em negrito.

Este indicador requer o arquivo do indicador ATRSmoothed.mq5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Figura 1. O indicador ATRSmoothed_3HTF

Figura 1. O indicador ATRSmoothed_3HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14621

ATRSmoothed ATRSmoothed

Um Average True Range (ATR) com a habilidade de suavizar a curva do resultado usando um método de média adicional.

EMD EMD

Executa o modo empírico de decomposição (EMD) para o instrumento atual.

ATRSmoothed_HTF ATRSmoothed_HTF

O indicador ATRSmoothed com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

F_RSI F_RSI

O RSI com níveis dinâmicos.